Guenda Goria sul rapporto col marito: "Dopo l'operazione di nostro figlio siamo più forti"

Goria ricorda in particolare la "stanchezza emotiva" provata nei mesi trascorsi dentro e fuori l'ospedale. "Ho il ricordo di un inverno buio, a sera arrivavamo entrambi sfiniti per un bimbo che aveva bisogno di noi ma per noi chi c'era?", si chiede l'artista che poi aggiunge come nella prova più difficile abbia riscoperto il legame con il marito.