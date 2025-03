Paola Caruso: "Sono stata tre mesi negli Stati Uniti per fare operare mio figlio"

Paola Caruso torna a "Verissimo" per raccontare il delicato intervento subito dal figlio Michele negli Stati Uniti, in cui ha dovuto affidarsi a un medico sconosciuto. Una scelta difficile, ma necessaria: "Parti senza sapere nulla, è un’avventura. Ti ritrovi catapultata in un altro mondo e speri solo che le persone mantengano le promesse fatte".