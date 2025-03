Iginio Massari: "A 20 anni ho rischiato di morire per un incidente in moto"

Ospite a "Verissimo", Iginio Massari ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita: un grave incidente in moto che ha segnato profondamente il suo percorso. "È stato veramente difficile, anche perché ho perso tre o quattro mesi della mia vita, in cui non ho più realizzato il tempo", ha raccontato il celebre maestro pasticcere.