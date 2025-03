Guenda Goria in lacrime: "A 3 mesi mio figlio Noah è stato operato al cervello"

"Non dimenticherò mai lo sguardo di mio figlio prima dell'operazione", dice la showgirl che ricorda l'apprensione vissuta in quelle ore "interminabili" insieme alla fiducia nell'equipe medica che ha eseguito l'intervento. "Ero agitata per la lunga attesa e sono andata in chiesa a pregare la Madonna", prosegue Goria che ha ricevuto l'appoggio della madre Maria Teresa Ruta. "Dopo 4 ore la primaria del reparto ci ha comunicato che era andato tutto bene".