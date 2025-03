Samantha de Grenet sulla malattia della mamma: "Oggi è come una bimba da proteggere"

"Mi sento come nella canzone che Simone Cristicchi ha portato a Sanremo, arrabbiata per il tempo che passa, impotente nella gestione ma anche tanto innamorata", spiega de Grenet che vede nei genitori, sposati da 59 anni un esempio di vita. La conduttrice ripercorre la malattia della madre, iniziata nel 2023 con una polmonite bilaterale. "Per la prima volta in quel momento ho sentito il pavimento scapparmi via da sotto i piedi", afferma.