Rocco Hunt e la crisi artistica: "Avevo perso la direzione nella scena musicale"

"Non sapevo più quale era la mia direzione musicale", aggiunge il rapper, il cui vero nome è Rocco Pagliarulo, che poi spiega come i dissapori con il suo team abbiano alimentato la crisi: "Mi sono sfogato su Instagram in modo esasperato". Sul rapporto con i social Rocco Hunt spiega l'importanza di non mascherare le difficoltà dietro a un velo di finta perfezione: "C'è una superficialità di fondo che illude ma esiste un lato peggiore che non va nascosto".