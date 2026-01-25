Alice Campello e Alvaro Morata: lui ha preso un'altra casa
Secondo la stampa spagnola il calciatore avrebbe già preso possesso di una nuova dimora vicino a quella in cui rimane Alice con i loro quattro figli
Alice Campello-Alvaro Morata 5 novembre 2025 © Instagram
La relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata sembra ormai giunta a un punto di non ritorno. Come riportato dal settimanale spagnolo "Hola!", il calciatore avrebbe già acquistato un'altra abitazione, non lontana dalla casa in cui la influencer vive con i loro quattro bambini, dopo mesi di segnali che lasciavano intuire una crisi profonda.
Segnali di una separazione ormai evidente
Alice e Alvaro non hanno mai negato le difficoltà nel loro rapporto, ma fino a oggi non avevano ufficializzato la separazione. Nel novembre scorso, entrambi hanno modificato le biografie dei loro profili Instagram smettendo di menzionarsi a vicenda, gesto significativo per una coppia così attiva sui social. Questo cambiamento aveva già fatto intuire che il matrimonio stava attraversando un momento complicato.
Una nuova abitazione e una vita divisa
Le immagini pubblicate dal settimanale mostrano Alvaro Morata recarsi nella vecchia casa di famiglia per prendere i figli, entrando poi con loro per festeggiare il compleanno della figlia più piccola, Bella. Queste foto suggeriscono che, pur mantenendo un rapporto cordiale, i due conducono vite separate da settimane. La scelta di Morata di trasferirsi in una nuova casa vicino a quella di Alice conferma che il distacco è ormai concreto.
La sequenza di crisi e riconciliazioni
Dopo la separazione del 2024, avvenuta per "incomprensioni continue", la coppia aveva tentato di ricucire la relazione a gennaio 2025. Tuttavia, le ultime indiscrezioni parlano di divorzio imminente, con Alice apparentemente più riluttante a formalizzare la fine del matrimonio, mentre Morata avrebbe accettato la situazione.
Riflessioni e saluti di fine anno
Nei post di Capodanno, Alice e Alvaro hanno dato messaggi molto diversi: lei ha parlato di prove affrontate e di crescita personale, mentre lui ha condiviso riflessioni sul superamento dei giudizi altrui e sull'amore per se stesso. Entrambi, pur separati, hanno sottolineato l'importanza della famiglia e dei legami che li uniscono ai figli, chiudendo così un capitolo importante della loro vita insieme.