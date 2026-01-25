Nei post di Capodanno, Alice e Alvaro hanno dato messaggi molto diversi: lei ha parlato di prove affrontate e di crescita personale, mentre lui ha condiviso riflessioni sul superamento dei giudizi altrui e sull'amore per se stesso. Entrambi, pur separati, hanno sottolineato l'importanza della famiglia e dei legami che li uniscono ai figli, chiudendo così un capitolo importante della loro vita insieme.