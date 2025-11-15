Alice Campello, la rivelazione sulla crisi con Alvaro Morata

La modella e il calciatore si sono lasciati per un periodo e lei rivela: "Eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci"
Alice Campello e Alvaro Morata sono una coppia affiatata e molto felice. Ma non è sempre stato così. Nel 2024 hanno vissuto un momento di forte crisi che li ha portati a un lungo periodo di separazione. Ora, a distanza di tempo, la modella rivela al podcast "Entre el cielo y las nubes": "Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci".
"Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia" ha spiegato Alice Campello, che si è detta ferita dalle critiche ricevute. "Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Alvaro, perché ha dedicato la sua vita a rendermi felice". Anzi, il sentimento tra loro "non si è mai spento, nemmeno nei momenti peggiori".
Già a "Verissimo" Alice Campello aveva descritto la separazione da Alvaro Morata come "l'errore più grande della nostra vita". Di quel periodo aveva rivelato: "Siamo giovani e abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire". E aveva aggiunto: "La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura". Già in passato aveva spiegato come sia lei che il calciatore si fossero trovati a dover affrontare un periodo particolarmente duro che li aveva portati ad allontanarsi.
Quando Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato la separazione, è stato un fulmine a ciel sereno. Con i loro quattro figli (Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella) formavano una delle famiglie più amate e apparentemente solide dei social. I due hanno sempre sottolineato che non c'erano di mezzo altre persone ma tra la depressione post-partum, i continui traslochi e le pressioni sul campo da calcio, la coppia si è sfaldata. Sono bastati alcuni mesi di lontananza per ritrovare l'armonia e a gennaio con un bacio social il calciatore e la modella hanno suggellato l'intesa ritrovata.