Alice Campello, la rivelazione sulla crisi con Alvaro Morata

Già a "Verissimo" Alice Campello aveva descritto la separazione da Alvaro Morata come "l'errore più grande della nostra vita". Di quel periodo aveva rivelato: "Siamo giovani e abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire". E aveva aggiunto: "La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura". Già in passato aveva spiegato come sia lei che il calciatore si fossero trovati a dover affrontare un periodo particolarmente duro che li aveva portati ad allontanarsi.