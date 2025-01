"Parlo con Alvaro ogni giorno" aveva raccontato Alice Campello un mese fa nel corso di un'intervista per l'edizione spagnola di Forbes Woman. L'influencer aveva ribadito una volta di più che non è stato un tradimento a decretare la rottura: "Non è andato con un'altra, non è successo niente di tutto ciò. Alvaro mi rispetta. Il fatto è che non stavamo bene insieme per altri fattori" aveva specificato.