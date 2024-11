La separazione è stata annunciata dal calciatore per primo ed è stata come un fulmine a ciel sereno. Si è parlato di tradimenti, ma le voci sono state smentite da entrambi. I due hanno parlato di problemi legati allo stile di vita, e anche alle depressioni che hanno dovuto affrontare: quelle di Alice Campello a seguito delle gravidanze, e quella di Alvaro Morata per questioni relative al calcio. Chissà, forse avevano solo bisogno di staccare la spina e prendersi una pausa, per poi ritrovarsi più uniti e innamorati di prima.