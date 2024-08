Nel post Alice poi aggiunge: "Tutto questo può portare ad avere dei confronti che, a lungo andare, non sono positivi" e sottolinea: "I motivi sono nostri e rimarranno nostri". Sia Alvaro Morata sia Alice Campello hanno sottolineato più e più volte come la causa della rottura non sia da attribuire a un tradimento, eppure le voci non si sono mai placate.

Ma l'influencer ci tiene a sottolinearlo una volta per tutte: "All'inizio volevo controllare la situazione perché soffrivo tutte queste bugie", scrive l'imprenditrice e influencer, 29 anni specificando: "Poi ho capito che ognuno penserà sempre ciò che vuole e che tutti si faranno sempre le fantasie che vogliono, non posso controllarlo" facendo riferimento alle continue insinuazioni su tradimenti di coppia. "Io so che persona sono e so che persona è Alvaro. Lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e io metterei il mio corpo sul fuoco che nemmeno lui mi ha mai mancato di rispetto" e poi aggiunge a riprova delle sue ragioni: "Di fatto non esistono foto, video, messaggi, nulla, perché non c'è mai stato nulla, non stante ci sia tutto il mondo he sta cercando qualcosa che non esiste". Alice ribadisce poi che tutto ciò che la coppia ha mostrato fino alla rottura corrisponde al vero: "Le foto, le vacanze, l'amore è vero..." e continua: "Potrei mettere una foto anche adesso dicendo che lo adoro perché è la verità, ma ciò non toglie che ci sia un'altra parte della medaglia che ovviamente non si vede e che ci ha fatto arrivare a questo" e conclude: "Non c'è altro".