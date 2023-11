Alvaro Morata: "Ho avuto paura di perdere Alice per sempre"

In collegamento con "Verissimo" Alvaro Morata e Alice Campello raccontano il problema che hanno dovuto affrontare subito dopo il parto di Bella, la prima figlia femmina dopo tre maschi. "Sembrava tutto perfetto, eravamo nella stanza di ospedale e avevo la bimba in braccio quando vedendo Alice mi sono accorto che qualcosa non andava" ha raccontato il capitano della Nazionale spagnola.

"Ho iniziato a sentirmi male per lei, ho avuto paura di perdere Alice per sempre - ha proseguito Alvaro Morata - c'erano i dottori che entravano e uscivano dalla stanza dove ero stato spostato insieme a mia mamma e mia suocera per darci notizie, stavano valutando se toglierle o meno degli organi quando io mi sono opposto. Ricordo ancora le parole di uno di loro: è importante che i vostri figli abbiano la mamma e non altro. Ci sono volute più di due ore per far sì che tutto tornasse più o meno alla normalità. In quel momento mi è crollato il mondo addosso, quando Alice si è ripresa io ho iniziato a vomitare per lo stress" ha concluso Alvaro Morata.