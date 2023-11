Cher, 60 anni di successi: "Ho iniziato esibendomi nei night club"

In collegamento con "Verissimo" la cantante si racconta: "Con Sonny Bono siamo partiti dal basso per poi risalire"

In collegamento con "Verissimo" l'icona mondiale Cher racconta i suoi 60 anni di successi. "Devo tutto alla fortuna. È stata fondamentale così come il talento, mi ha fatto fare le scelte giuste ed essere una brava persona - ha esordito la cantante - quando è nato mio figlio Chaz con Sonny Bono eravamo al punto più basso della nostra carriera, dovevamo quasi trecentomila dollari di tasse al governo".

"Così abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso per risollevarci, abbiamo iniziato a cantare nei night club più sperduti, erano davvero brutti, ne ricordo uno vicino a una stazione, era orribile" ha proseguito Cher. "Ai tempi Chaz era il nostro compagno di giochi, aveva appena sei settimane quando abbiamo iniziato a portarlo in giro con noi, è andata così per due anni, fino a quando non è iniziato lo show Sonny & Cher. Siamo partiti dal basso per poi risalire" ha concluso.