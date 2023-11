I 35 anni di "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli: "Il Tapiro più difficile l'ho consegnato ad Adriano Celentano"

Valerio Staffelli, ospite a "Verissimo" in occasione del 35esimo compleanno di "Striscia la Notizia", racconta a Silvia Toffanin le consegne più difficili dei Tapiri d'oro. "Quello che mi ha fatto penare di più è stato Adriano Celentano", ha confidato l'inviato del Tg satirico.

"Sono stato ben dieci giorni appostato fuori casa sua in attesa di vederlo uscire. I primi giorni li abbiamo passati in auto, è stata durissima, poi abbiamo deciso di noleggiare un camper facendo finta di essere dei fan e mostrando tutti i suoi dischi. Passando, ci ha notati sua moglie Claudia Mori e quando ha capito che era tutto ok le sono andato subito dietro, è stato così che finalmente sono riuscito a consegnare il Tapiro d'oro al marito Adriano Celentano", ha raccontato Staffelli.