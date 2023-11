I 35 anni di "Striscia la Notizia", Giorgia Palmas: "Io ed Elena Barolo continuiamo a crescere insieme"

In occasione del compleanno di "Striscia la Notizia", "Verissimo" ospita le ex veline Giorgia Palmas, Elena Barolo e Roberta Lanfranchi. "Striscia mi ha cambiato la vita, è la mia seconda casa - ha esordito Roberta Lanfranchi -. Sono ancora nella famiglia di Antonio Ricci con 'Paperissima Sprint'. Ricordo che al provino, 27 anni fa, mi sono presentata con i pantaloncini da ciclista, le altre erano più audaci di me ma alla fine la mia semplicità mi ha premiata".

"Grazie a Striscia ho avuto la fortuna di conoscere Paolo Villaggio, una persona educatissima. Non mancava giorno che non ci portasse dei cioccolatini", ha ricordato commossa Roberta Lanfranchi. "Io ed Elena siamo ormai amiche da vent'anni. Quelli di Striscia sono stati anni indimenticabili, dove siamo cresciute molto anche insieme e questo continuiamo a farlo ancora. Non a caso l'uomo della mia vita me l'ha presentato Elena, che è anche la mia testimone di nozze", ha proseguito Giorgia Palmas. "Nasciamo come la bionda e la mora ma la verità è che caratterialmente siamo il giorno e la notte. Sono passati tanti anni ma i ricordi di quei tempi sono ancora vivi. Quanti scherzi dietro le quinte facevamo al povero Enzo Iacchetti", hanno commentato le due ex veline riguardando i loro provini.