I 35 anni di "Striscia la Notizia", Laura Freddi e Miriana Trevisan: "Ezio ed Enzo ci hanno insegnato la velocità della televisione"

A "Verissimo", le due ex veline raccontano i loro esordi, da "Non è la Rai" al Tg satirico

Laura Freddi e Miriana Trevisan, le prime veline degli storici conduttori di "Striscia la Notizia" Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, sono state ospiti a "Verissimo" in occasione del 35esimo compleanno del Tg satirico. "È un tuffo nel passato, parliamo del 1994/1995, io e Miriana venivamo da 'Non è la Rai'. Non appena arrivate abbiamo appreso tutto da Ezio ed Enzo, ci hanno insegnato la velocità televisiva dei grandi maestri", ha esordito Freddi.

"Da Roma ci siamo trasferite a Milano, eravamo sole. Sono stati anni meravigliosi, ci siamo divertite tantissimo e la città ai tempi offriva grandi serate", ha raccontato Miriana Trevisan. "Prima nel backstage raccontavamo un aneddoto con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ovvero che quando uscivamo tutti insieme a pagare era sempre Enzo perché Ezio andava via prima", hanno confidato scherzosamente le due ex veline di "Striscia la Notizia".