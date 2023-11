"Verissimo", puntata speciale per i 35 anni di "Striscia la notizia"

Gli ospiti della puntata speciale di "Verissimo"

Nei giorni scorsi Antonio Ricci ha ricevuto il Telegatto di "Tv Sorrisi e Canzoni" proprio per l'importante anniversario. In rappresentanza delle iconiche veline, bionde e more che si sono avvicendate sul bancone del tg satirico, saranno ospiti con i loro ricordi e le loro emozioni: Laura Freddi, Miriana Trevisan, Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas, Elena Barolo e Roberta Lanfranchi. Non mancheranno i contributi video di alcuni tra i protagonisti dello storico e irriverente varietà di Antonio Ricci: Vanessa Incontrada, Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Melissa Satta e poi Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e le veline attualmente in carica Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli.