Nina Moric: "Ho abbracciato la solitudine ed ho dovuto attraversare la follia per ritrovarmi"

Nina Moric torna a "Verissimo" dopo due anni dalla sua ultima intervista nel salotto di Silvia Toffanin. "Il tempo vola, ho passato due anni belli e oggi sono nella mia fase, sono serena - ha esordito l'ex modella - l'ultima volta ti ho detto che volevo lasciare l'Italia e in un certo senso l'ho fatto. Sono rimasta a Milano ma mi sono allontanata, ho deciso di abbracciare la solitudine ed ho dovuto attraversare la follia per ritrovarmi, è stata la medicina più bella".

"Ho capito che la vita non va mai data per scontata e io prima lo facevo, giudicavo e non riuscivo mai a perdonarmi. Il distacco è stato necessario per rinascere ma è stata dura. Spero che questa sia l'ultima intervista in cui parlo di me perché ho dedicato anima e corpo alla mia arte e vorrei parlare solo di questo" ha proseguito Nina Moric. Rivedendo alcuni spezzoni della precedente intervista a "Verissimo", l'ex modella decide di chiedere scusa a Silvia Toffanin: "Non mi rivedo più in quelle parole, ero arrogante, presuntuosa e mi sentivo superiore, e per questo ti chiedo scusa. Amo mio figlio Carlos e in quel periodo lui non era con me, per questo stavo male e me ne stavo sulla difensiva".