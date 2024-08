Alice Campello distrutta dopo la separazione da Alvaro Morata: "In lacrime per strada"

"È scoppiata a piangere in mezzo alla strada davanti a tutti. Molte persone l'hanno potuta vedere. Una sua fan voleva avvicinarla per chiederle una foto ma alla fine ha deciso di non farlo perché lei non smetteva di piangere" ha raccontato Javier de Hoyos a proposito dell'avvistamento di Alice Campello a Madrid. Pare che in quel momento l'influencer fosse al telefono: "Piangeva ripetendo senza smettere il nome Alvaro anche se nonostante ciò non si può sapere se in linea ci fosse il padre dei suoi figli" ha spiegato il giornalista.