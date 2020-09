Alvaro Morata e Alice Campello genitori tris, è nato Edoardo Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 Instagram 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Morata torna a Torino, che intesa tra Alice Campello e Lady Ronaldo

Poco prima del parto, la Campello aveva condiviso una foto con Morata: entrambi sorridenti in clinica in attesa del cesareo. "Ci siamo", avevano avvertito i follower. Circa due ore dopo avevano già presentato ai fan il nuovo arrivato in casa. Per loro gli auguri di tantissimi colleghi del papà, da Paulo Dybala a Luis Figo passando per Miralem Pjanic e Ciro Immobile, e da tante amiche della mamma, come Chiara Ferragni, Beatrice Valli, Chiara Biasi e Michela Quattrociocche.

LEGGI ANCHE >Il triplete di Morata: Alice Campello aspetta un altro maschio

Alvaro e Alice si sono ritrasferiti da poco a Torino, dato che l'attaccante è tornato a vestire la maglia bianconera. "Ce ne siamo andati in due e siamo tornati in 5" scrive la Campello a corredo di una foto scattata in piazza San Carlo, mentre lei e il marito si baciano stringendo in braccio i due gemellini. Edoardo era ancora nel pancione, ma la prossima volta ci sarà che lui insieme ai fratellini.

Morata torna a Torino, che intesa tra Alice Campello e Lady Morata Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 ALICE CAMPELLO Instagram 13 di 20 ALICE CAMPELLO Instagram 14 di 20 instagram 15 di 20 ALICE CAMPELLO E FAMIGLIA Instagram 16 di 20 Alice Campello Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Alvaro Morata e Alice Campello Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: