Morata torna a Torino, che intesa tra Alice Campello e Lady Ronaldo

“Ce ne siamo andati in due e siamo tornati in 5” scrive la Campello a corredo di una foto scattata in piazza San Carlo a Torino con Morata e i due gemelli abbracciati con un bacio di coppia e un bebé nel pancione. “E io vi amo follemente” ha risposto il marito Alvaro. Oltre al cuoricino di Georgina Rodriguez, sono arrivati anche quelli di Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini, e Federica Pignotti, compagna di Stefano Sturaro.

Alice e Alvaro se ne sono andati da fidanzatini e sono tornati con la loro bella famiglia, genitori di due adorabili gemellini e pronti ad accogliere il terzogenito tra poco. Per il rientro in Italia della famiglia Morata è arrivata anche la mamma della Campello per dare una mano a figlia e nipotini. “Manca poco” ha scritto a corredo di una immagine scattata per strada a Torino.

