Ora per Alvaro Morata si è aperta una nuova fase della vita. Ha lasciato la Spagna per tornare a vivere in Italia, dove aveva già abitato quando era in campo con la Juve. All'inizio ha vissuto per un periodo in hotel, poi ha preso casa a Corbetta salvo poi fare marcia indietro quando il sindaco della cittadina ha dato la notizia via social. "La ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata" ha scritto il calciatore per far sapere il suo disappunto. Con Alice Campello non sembrano esserci possibilità di disgelo, e i due hanno scelto una strategia di separazione che segue la linea tracciata dai Ferragnez. A differenza di Chiara Ferragni e Fedez però, Alvaro e Alice sembrano essere in rapporti più distesi. L'influencer, che sarebbe restata volentieri a vivere in Spagna, si è trasferita a Milano per permettere alla famiglia di restare unita.