Alice Campello e Alvaro Morata paparazzati insieme a Madrid

Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso mandando in frantumi un matrimonio da sogno (celebrato a Venezia 7 anni fa) e una famiglia che appariva perfetta? L’addio tra Alice Campello e Alvaro Morata, secondo la giornalista Alexia Rivas che ne ha parlato durante la trasmissione “Let's See social club”, sarebbe arrivato dopo una lite che avrebbe rappresentato il punto di non ritorno. “Alvaro voleva la sua famiglia alla festa, Alice no. Sul campo, sotto gli occhi di tutti è iniziata una discussione tremenda. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Alla celebrazione dell'Euro Cup, Alice voleva solo che lei, i suoi figli e i suoi amici fossero in campo - ha raccontato la giornalista durante il programma -. Né i suoi genitori né la sua famiglia. Non si potrà tornare indietro. Gli avvocati stanno già lavorando sui documenti per il divorzio, che sarebbe di comune accordo. Non puoi tenere tuo marito chiuso in casa, senza vedere quasi mai la sua famiglia per otto anni”.