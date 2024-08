I fan ancora cercano una spiegazione dietro l’addio tra Alvaro Morata e Alice Campello: non si accontentano delle dichiarazioni della ex coppia che in poche settimane è passata dall’amore sbandierato alla separazione clamorosa. E mentre lei continua a smentire sui social un tradimento, lui appare disperato. Si è trasferito da solo a Milano, ma non fa vita mondana. Sotto l’occhio indiscreto dei paparazzi, il calciatore pranza con lo staff, si chiude in hotel e mostra un’aria cupa e sofferente. A rovinare il momento già di per sé delicato, ci si è messo pure un infortunio che lo tiene lontano dal campo. Nella camera d’albergo in zona San Siro lo ha raggiunto da Madrid la madre Susanna. La donna, che è separata dal padre di Alvaro, lo aveva già difeso dalle chiacchiere: "Può non piacere mio figlio come calciatore, ma non ammetto che si critichi la persona, senza conoscerlo, è molto ingiusto", ha scritto.