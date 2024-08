Alice Campello non racconta i dettagli della sua disavventura in treno, ma si fotografa tra l'incredulo e il rassegnato dopo l'ennesima cosa andata storta in questo periodo. Subito dopo però posta un video con protagonisti i suoi quattro bambini avuti da Alvaro Morata: i due gemelli Leonardo ed Alessandro, Edoardo e Bella. I più grandicelli sfoggiano la loro tenuta da perfetti ciclisti mentre l'altro maschietto porta la piccolina a spasso nel passeggino. Basta questo per far tornare il sorriso ad Alice e lasciare da parte per un attimo tutto quello che non va.