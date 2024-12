Accettare il fatto che con Alvaro Morata sia finita non è stato semplice per Alice Campello, che a Forbes ha rivelato: "Non riesco ad abituarmi. Sento che ciò che ho vissuto nella mia relazione è stato il più sincero e vero della mia vita. Non ci siamo mai mancati di rispetto e potrei mettere la mano sul fuoco per questo". Dopo l'annuncio dell'addio era stata avvistata in lacrime per strada, mentre al telefono ripeteva senza sosta il nome dell'ex marito, come è stato riportato sulla stampa spagnola. Anche per il calciatore è stato difficile accettare questa nuova fase, e la rottura l'avrebbe lasciato "devastato".