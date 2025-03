Alvaro Morata pochi giorni prima del compleanno di Alice Campello si è tinto i capelli di biondo. Per essere in pendant con la moglie? Il calciatore non è nuovo ai colpi di testa e di solito la ragione è da cercare nelle scelte sportive, ma questa volta potrebbe essere stata dettata dal cuore. In passato, si è tinto i capelli di rosso in vista di un possibile trasferimento al Manchester City e quando l’affare non andò in porto si rasò i capelli. Si era tagliato i capelli a zero anche a settembre per manifestare la sua solidarietà con i bambini che sono affetti da malattie che ne impediscono la crescita. C’è anche da dire che i giocatori del Galatasary ci hanno abituato a tinte color platino in onore dei colori della squadra turca. Ricordate Mauro Icardi?