Alvaro Morata sarà in prestito al Galatasaray per 18 mesi. Alice Campello ha sempre seguito il marito nei suoi spostamenti calcistici e questa volta andrà a Istanbul. Prima era stata a Torino (lo ha conosciuto proprio quando vestiva la maglia della Juventus), Londra, Torino, Madrid, Milano (per pochi mesi). Secondo i media spagnoli Alvaro Morata avrebbe deciso di andarsene dal capoluogo lombardo sia per motivi professionali ma soprattutto personali. Nella città meneghina il calciatore e la moglie hanno vissuto separati e sono stati nell’occhio dei paparazzi e del gossip. Trasferirsi all’estero è un modo per ricominciare lontani da tutto e da tutti.