“Sono molto felice. Tutto nella vita ha uno scopo: migliorare, appianare le piccole divergenze” ha detto Alvaro Morata parlando del suo amore ritrovato per Alice Campello. “Ci amiamo molto e non è successo niente di importante che ci abbia portato a prendere questa decisione – ha spiegato il calciatore sulle pagine di “Marca” - Sono piccole cose che mi hanno aiutato a dare valore, a sapere distinguere ciò che voglio da ciò che non voglio e a volere stare con la mia famiglia per tutta la vita”.