Alvaro Morata, la figlia compie tre anni: gli auguri dei genitori

Il calciatore spagnolo e l'ex moglie Alice Campello festeggiano la piccola dedicandole parole speciali
Tutto l'amore di mamma e papà in un post. Alvaro Morata e Alice Campello pubblicano due toccanti dediche alla figlia Bella per il suo terzo compleanno. Il 9 gennaio 2023 Morata aveva condiviso su Instagram l'arrivo della piccola.
"Tanti auguri bambina mia. Non cambiare mai. Papà ti ama alla follia", scrive il calciatore in un post pubblicato sul suo account Instagram. Parole che traspaiono il grande amore per la figlia Bella, la quartogenita nata dalla relazione con l'attuale ex moglie Alice Campello, accanto ai gemelli Leonardo e Alessandro e il fratellino Edoardo.
"Oggi, tre anni fa, ero in terapia intensiva a Madrid e tu eri appena nata. Sei arrivata per ricordarmi quanto la vita sia preziosa e, dal primo istante, l’hai rivoluzionata". Questo il racconto toccante dell'influencer, che nel giorno del compleanno della figlia ricorda: "Questa data resterà per sempre nel mio cuore: è stata una rinascita e mi ha regalato la mia piccola migliore amica, per sempre". Parole che ricordano le complicazioni che la donna aveva affrontato dopo il parto.
Nonostante la separazione di Morata e Alice non abbia ancora avuto conferme o smentite, il loro matrimonio sembra essere ormai fragile. Prima la crisi del 2024, poi il riavvicinamento l'anno scorso. Momenti di grande incertezza. Lasciano dubbi le parole del calciatore - poi cancellate - in un post su Instagram: "Ho imparato ad amarmi di più, a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa e vivere con più verità". Nessuna menzione alla moglie nel recap del 2025 di Morata, altro elemento che confonde ulteriormente follower e fan.