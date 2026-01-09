Alvaro Morata, la figlia compie tre anni: gli auguri dei genitori

"Oggi, tre anni fa, ero in terapia intensiva a Madrid e tu eri appena nata. Sei arrivata per ricordarmi quanto la vita sia preziosa e, dal primo istante, l’hai rivoluzionata". Questo il racconto toccante dell'influencer, che nel giorno del compleanno della figlia ricorda: "Questa data resterà per sempre nel mio cuore: è stata una rinascita e mi ha regalato la mia piccola migliore amica, per sempre". Parole che ricordano le complicazioni che la donna aveva affrontato dopo il parto.