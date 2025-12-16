Tra Alice Campello e Alvaro Morata è finita davvero? Le ultime indiscrezioni

I due starebbero attraversando un periodo di crisi e pare che il calciatore abbia trovato sostegno in un'altra persona che fa parte del suo entourage
Alice Campello-Alvaro Morata 5 novembre 2025 © Instagram
Tra Alice Campello e Alvaro Morata la situazione è delicata, e per la coppia sembrano esserci ormai poche possibilità di restare a galla. Secondo Kike Quintana, giornalista televisivo spagnolo nel programma "El tiempo justo": "C’è una terza persona che appartiene all’attuale cerchia professionale di Alvaro nella sua squadra di calcio". Non si tratterebbe però di infedeltà, ma di un sostegno emotivo sul quale il calciatore starebbe facendo affidamento in questo periodo difficile.
"Mi sottolineano che non c’è stata infedeltà né tradimento, ma che Alvaro ha trovato in quella donna un sostegno emotivo nel mezzo del caos della sua avventura professionale. Questo ha sconvolto Alice" ha spiegato Kike Quintana. Già al momento della prima crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata si erano fatte strada voci di infedeltà, ma queste erano state messe subito a tacere. Anche stavolta l'ipotesi del terzo incomodo sembra poco probabile: "Se ci fossero state prove, sarebbero già venute alla luce", dicono fonti vicine alla coppia alla rivista ¡Hola!.
Ad avallare l'ipotesi di rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata c'è anche il fatto che l'influencer ha partecipato alle nozze della sua amica Isabel Peña senza il marito. "Che stessimo bene o male, non sarebbe venuto in ogni caso" aveva tagliato corto lei. Il calciatore infatti era impegnato in una partita con il Como, e questo potrebbe motivare la sua assenza.
"Come in ogni relazione, ci sono momenti migliori e momenti peggiori, e a volte le difficoltà personali di ciascuno finiscono per influenzare la coppia e l’ambiente circostante. Ma questo fa parte della vita reale, non di un dramma inventato. Sono cose che capitano a tutte le coppie" ha dichiarato una fonte vicina ad Alice Campello e Alvaro Morata. Tra loro non ci sono interazioni social da giorni, e nessuno dei due compare nei post dell'altro e questo non fa che alimentare le voci di una separazione in corso.
Alice Campello e Alvaro Morata hanno già attraversato una crisi profonda che li aveva portati alla separazione. "Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci" ha raccontato lei di recente a proposito di quel periodo, descrivendo la decisione di separarsi come "l'errore più grande della nostra vita". Ma qualche mese di lontananza è bastato loro per ritrovare l'armonia e tornare più forti e innamorati di prima.