Tra Alice Campello e Alvaro Morata è finita davvero? Le ultime indiscrezioni

"Come in ogni relazione, ci sono momenti migliori e momenti peggiori, e a volte le difficoltà personali di ciascuno finiscono per influenzare la coppia e l’ambiente circostante. Ma questo fa parte della vita reale, non di un dramma inventato. Sono cose che capitano a tutte le coppie" ha dichiarato una fonte vicina ad Alice Campello e Alvaro Morata. Tra loro non ci sono interazioni social da giorni, e nessuno dei due compare nei post dell'altro e questo non fa che alimentare le voci di una separazione in corso.