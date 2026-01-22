Nel momento più delicato della sua vita privata, l'influencer veneziana chiede aiuto ai fan: "Segnalate il profilo, non sono io"
Come se i rumors sulla nuova crisi con Álvaro Morata non fossero già abbastanza, Alice Campello deve affrontare anche un grave episodio di furto d'identità, che rischia di danneggiarla profondamente, sia sul piano personale che professionale. Attraverso le sue Instagram Stories, l'influencer ha denunciato l'esistenza di un profilo falso sul social X che utilizza il suo nome e la sua identità per diffondere video espliciti e contenuti a luci rosse.
Un gesto gravissimo, che rischia di compromettere la sua immagine pubblica e di generare confusione tra gli utenti che potrebbero credere si tratti di un account autentico. "Mi state scrivendo in tantissimi per segnalarmi questa cosa - ha spiegato Alice, visibilmente provata. - C'è un profilo fake che si spaccia per me e pubblica video a luci rosse. Vi chiedo per favore di segnalarlo". Un appello diretto ai suoi 3,6 milioni di follower, che in passato non le hanno mai fatto mancare sostegno e vicinanza.
L'influencer sta attraversando un periodo complesso, segnato da tensioni familiari e scelte difficili. Dopo una prima separazione avvenuta nel 2024, all'inizio del 2025 erano tornati insieme dopo un periodo di lontananza. Sembravano destinati a non lasciarsi più, ma il rapporto con il calciatore spagnolo sembrerebbe essersi nuovamente incrinato.
Le voci si sono intensificate negli ultimi giorni, complici alcune immagini pubblicate da un magazine iberico che ritraggono Morata mentre si reca nell'abitazione della famiglia a Milano per prendere uno dei quattro figli e accompagnarlo in una nuova casa poco distante, dove ora vivrebbe.