Come se i rumors sulla nuova crisi con Álvaro Morata non fossero già abbastanza, Alice Campello deve affrontare anche un grave episodio di furto d'identità, che rischia di danneggiarla profondamente, sia sul piano personale che professionale. Attraverso le sue Instagram Stories, l'influencer ha denunciato l'esistenza di un profilo falso sul social X che utilizza il suo nome e la sua identità per diffondere video espliciti e contenuti a luci rosse.