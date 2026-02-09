Chi è Alex Di Giorgio, il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi

Negli ultimi anni è diventato anche un volto noto della televisione grazie alla partecipazione a programmi televisivi, tra cui “Ballando con le Stelle”, dove aveva ballato in coppia con Moreno Porcu, mostrando un lato più pop e contribuendo a farlo conoscere a un pubblico più ampio rispetto a quello sportivo. Due anni prima, in maniera alquanto curiosa, sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove avrebbe vissuto proprio sotto lo stesso tetto di Tommaso Zorzi, vincitore di quella edizione del reality show. Dopo alcuni ‘contatti social’, tuttavia, i due si sono in qualche modo ritrovati ed è scoccata la scintilla.