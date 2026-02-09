Chi è Alex Di Giorgio, il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi

La vacanza di Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio a Pantelleria
Dalla carriera nel mondo del nuoto alla partecipazione a Ballando con le stelle, fino alla storia d'amore con il noto volto di "Cortesie per gli ospiti"
Alex Di Giorgio, nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi © Instagram
Alex Di Giorgio è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi, influencer e personaggio televisivo vincitore del Grande Fratello Vip una notizia che risale alla fine di settembre 2025 dopo che la coppia era stata paparazzata a Pantelleria. Di recente il suo nome è quindi tornato al centro del gossip. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali particolarmente esplicite, ma le apparizioni pubbliche hanno rafforzato l’idea di un legame.
Alex di Giorgio è un ex nuotatore professionista, specializzato nello stile libero, che ha rappresentato l'Italia in diverse competizioni di livello mondiale, tra cui le Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel corso della sua carriera di successo, ha conquistato diversi titoli nazionali e alcune medaglie a livello europeo, lasciando un segno tangibile nella squadra azzurra anche con la conquista di tre ori ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi.
Fuori dalle piscine Alex è finito spesso sotto i riflettori per la sua vita personale. Nel 2021 ha raccontato pubblicamente di aver subito un coming out forzato, un'esperienza che ha saputo trasformare in un punto di forza per poter parlare di temi importanti come i diritti civili, il rispetto della privacy e della salute mentale degli atleti. Da quel momento si impegna costantemente nell'attivismo LGBTQ+.
In passato ha avuto una relazione con Ivano Marino, ex tronista di Uomini e Donne che finì con l’essere condannato per stalking in quanto minacciò Di Giorgio di rivelare il suo orientamento sessuale senza il suo consenso, un'esperienza che segnato il nuotatore.
Negli ultimi anni è diventato anche un volto noto della televisione grazie alla partecipazione a programmi televisivi, tra cui “Ballando con le Stelle”, dove aveva ballato in coppia con Moreno Porcu, mostrando un lato più pop e contribuendo a farlo conoscere a un pubblico più ampio rispetto a quello sportivo. Due anni prima, in maniera alquanto curiosa, sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove avrebbe vissuto proprio sotto lo stesso tetto di Tommaso Zorzi, vincitore di quella edizione del reality show. Dopo alcuni ‘contatti social’, tuttavia, i due si sono in qualche modo ritrovati ed è scoccata la scintilla.