Tommaso Zorzi commosso sui social racconta in lacrime l'episodio che è successo davanti ai suoi occhi a Milano e che lo ha sconvolto nel profondo: "Ero al parco col cane, si è avvicinata una ragazza nera: mi ha detto che alcuni ragazzini avevano fatto commenti razzisti su di lei e mi ha chiesto se potevo accompagnarla fino all'uscita del parco perché non si sentiva sicura" dice in un video postato su Instagram.