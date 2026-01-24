La vacanza di Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio a Pantelleria
Il commovente racconto del conduttore: "Il fatto che mi abbia chiesto di accompagnarla, ve lo giuro, mi ha proprio distrutto"
Tommaso Zorzi commosso sui social racconta in lacrime l'episodio che è successo davanti ai suoi occhi a Milano e che lo ha sconvolto nel profondo: "Ero al parco col cane, si è avvicinata una ragazza nera: mi ha detto che alcuni ragazzini avevano fatto commenti razzisti su di lei e mi ha chiesto se potevo accompagnarla fino all'uscita del parco perché non si sentiva sicura" dice in un video postato su Instagram.
"Giuro, è una cosa che mi ha distrutto il cuore", piange, tra le lacrime interrompe il video, poi riprende singhiozzando per raccontare quanto quell'esperienza gli abbia aperto gli occhi su una realtà che, fino a quel momento, non aveva mai vissuto direttamente: "Non mi è mai capitato sulla mia pelle di provare cosa significhi non sentirsi al sicuro".
"Il pensiero che qualcuno possa vivere situazioni del genere mi ha distrutto", aggiunge, spiegando di non riuscire a togliersi dalla testa quel momento. Sotto il reel centinaia di commenti di molti utenti a sottolineare la sensibilità dimostrata e per aver scelto di raccontare pubblicamente l'accaduto.