dopo le foto della vacanza

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio stanno insieme? Il nuotatore: "Sono felice"

I due erano stati paparazzati insieme a Pantelleria tra baci ed effusioni 

10 Set 2025 - 10:14
© Tgcom24

Tommaso Zorzi ha trovato l'amore. Era stato paparazzato dal settimanale Chi mentre in acqua si scambiava baci appassionati con Alex di Giorgio durante una vacanza di coppia a Pantelleria, ed ora è l'ex nuotatore a confermare la relazione a Superguida Tv. "Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio", ha detto. L'influencer, dal canto suo, ancora tace.

La conferma di Alex Di Giorgio

  "Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi" ha detto Alex Di Giorgio. Non fa apertamente il nome di Tommaso Zorzi ma è evidente a chi si riferiscano le sue parole. "Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare" ha aggiunto.

La vacanza a Pantelleria

 Le foto scattate dal settimanale Chi a Pantelleria non lasciavano dubbi sulla relazione in corso tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. Baci, scherzi e coccole in acqua tra i due sono finiti nel mirino dei fotografi. I muscoli guizzanti sotto il sole si fanno notare, ma quello che colpisce di più è la tenerezza e la complicità che traspare dai loro sguardi. Tommaso sui social ha pubblicato qualche scatto della vacanza e in uno di questi posa insieme ad Alex in palestra. Nessun abbraccio o dedica d'amore, e infatti l'immagine è passata inosservata, ma alla luce delle ultime dichiarazioni assume tutto un altro significato.

L'incontro mancato al "Grande Fratello"

 Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio erano destinati a stare insieme. Nel 2020, quando il conduttore tv ha partecipato e vinto al "Grande Fratello", anche l'ex nuotatore avrebbe dovuto entrare nella casa. La partecipazione però sfumò all'ultimo per motivi personali e professionali. Di Giorgio disse di Zorzi: "Credo sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. È riuscito a trasformare la sua personalità in un lavoro e questo gli fa onore".

