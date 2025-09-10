"Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi" ha detto Alex Di Giorgio. Non fa apertamente il nome di Tommaso Zorzi ma è evidente a chi si riferiscano le sue parole. "Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare" ha aggiunto.