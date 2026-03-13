Pulci e zecche non sono più solo un problema estivo

Non è solo una questione di boschi e campagne. Le cosiddette “isole di calore” urbane — zone cittadine dove la temperatura è più alta rispetto alle aree circostanti — creano condizioni favorevoli alla sopravvivenza e all’attività dei parassiti. Parchi pubblici, giardini condominiali, aree verdi frequentate da animali selvatici (cinghiali, volpi, scoiattoli, ricci, pipistrelli, gabbiani, piccioni, ratti, ricci) o da altri cani possono diventare punti di contatto e di esposizione. Le pulci, inoltre, trovano nelle abitazioni ambienti ideali: temperatura costante, presenza dell’animale ospite e tessuti come tappeti e cucce permettono loro di sopravvivere anche nei mesi invernali. Per questo oggi un’infestazione può verificarsi in qualsiasi periodo dell’anno, anche quando fuori fa freddo.