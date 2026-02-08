Elodie e Iannone, amore al capolinea: dietro l'addio spunta l'ombra di un ultimatum
Indiscrezioni parlano di un aut aut che avrebbe portato alla rottura ma dai diretti interessati nessuna conferma
Nuove indiscrezioni sulla fine della relazione tra Elodie e il pilota Andrea Iannone. Anche se la coppia non ha mai ufficializzato la rottura, lasciando campo aperto a voci e indiscrezioni crescenti, ormai da settimane i due non vengono più visti insieme. E nelle ultime sembrerebbero anche più chiari i motivi alla base della fine del rapporto.
L'ultimatum
Secondo quanto riportato dal settimanale Chi ci sarebbe stato un vero e proprio ultimatum da parte di Iannone nei confronti di Elodie. In sostanza il pilota sarebbe stato pronto ad una relazione seria, alla costruzione di una famiglia e al matrimonio ma da parte sua la cantante non avrebbe retto a questa pressione, non sentendosi pronta a una passo così importante. Tutto questo avrebbe portato alla rottura.
Naturalmente sono solo voci e da parte dei due diretti interessati non trapela nulla, al momento. Quel che pè certo è che i due continuano a far parlare di sé separatamente.
Elodie dopo la presunta separazione da Iannone avrebbe cercato svago e leggerezza in una vacanza con gli amici. Intanto, negli ultimi tempi si sarebbe sempre più avvicinata a Franceska Nuredini, la ballerina bionda del suo tour. E mentre la cantante non si espone pubblicamente sul rapporto con Franceska, lo fanno per lei i giornali: su Chi sono comparse le foto delle due a braccetto tra le vie di Milano, tanto che ormai si parla di convivenza. Nel frattempo la popstar - che non conferma né smentisce - infiamma i social con una serie di scatti hot in intimo rosso e reggicalze, scatenando la reazione di Franceska.
Iannone sempre più vicino a Morales
Andrea Iannone invece sembrerebbe sempre più vicino all'attrice e modella, nonché ex compagna di Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales. I due sono stati paparazzati in un resort a cinque stelle in Franciacorta. Non solo. Il pilota ha anche deciso di esporsi sui social sul suo rapporto con la showgirl, non limitandosi a semplici like alle foto ma lasciando pure un commento sotto uno dei suoi scatti: "Yo soy por el flamenco", ha scritto lo sportivo sotto uno scatto di Rocío al Teatro dell'Opera di Roma, in occasione della prima de La Bohème. Una battuta che profuma di complicità e confidenza.