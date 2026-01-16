Logo Tgcom24
Regno Unito, il principe William si improvvisa pastore mentre Kate si dà al rugby

William si è recato in una fattoria al confine con il Galles per passare una giornata. La moglie, elegante a Windsor, riceveva la nazionale inglese"

16 Gen 2026 - 11:11
01:00 

E' stata una visita a sorpresa quella del principe britannico William in una fattoria del Herefordshire, contea confinante con il Galles. Una chiacchiera con i fattori, una bevanda calda in convivialità, qualche lavoro nei campi. Poi uno scatto insieme e si riparte per Windsor, dove nel frattempo la principessa Kate ha accolto con un sorriso a 32 denti la nazionale inglese femminile di rugby, fresca vincitrice della Coppa del Mondo. 

