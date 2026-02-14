Per Breezy Johnson l'ultima gara a Cortina non è finita sul podio: una caduta nel SuperG ha spento i sogni di gloria, lasciando spazio alla delusione. Ma appena oltre la linea del traguardo, sotto gli occhi delle telecamere, la scena è cambiata radicalmente. Il fidanzato Connor Watkins si è inginocchiato sulla neve e le ha chiesto di sposarlo. "Non importa come è andata la gara, per me sei la mia campionessa" avrebbe sussurrato prima dell'abbraccio. In pochi secondi l'immagine della caduta è stata sostituita da quella di un sorriso incredulo e di un "sì" emozionato.