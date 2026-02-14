Ilia Malinin, il "dio del quadruplo" che ha visto sfumare (da favorito) la medaglia a Milano-Cortina

"La pressione è incredibile. Non è facile, ma sono comunque orgoglioso di essere riuscito ad arrivare al traguardo. È quasi come se non fossi consapevole di dove mi trovassi nel programma. Di solito ho più tempo e una maggiore percezione di come stanno le cose - ha concluso - ma questa volta è passato tutto così in fretta. Mi sentivo bene e poi tutto mi è sfuggito di mano".