Oltre il podio: l’oro di Francesca Lollobrigida e la forza silenziosa delle mamme atlete

Non solo Lollobrigida - La storia recente dello sport è già attraversata da madri che hanno riscritto le regole senza proclami. Serena Williams è tornata a vincere Slam dopo una gravidanza complicata, rimettendo al centro il tema della salute materna nello sport d’élite; Allyson Felix ha trasformato la sua esperienza di madre in una battaglia per i diritti contrattuali delle atlete; Paula Radcliffe ha corso maratone con un passeggino prima di tornare competitiva; nel ciclismo, nel rugby, nello sci e nell’atletica sempre più donne hanno dimostrato che la maternità non è una fine, ma una fase. Non casi isolati, ma segnali di un cambiamento che però resta fragile, spesso affidato alla forza individuale più che a un sistema davvero inclusivo. Anche in Italia le mamme atlete hanno aperto strade che oggi sembrano più visibili, ma non ancora scontate. Valentina Vezzali ha continuato a vincere e a salire sul podio mondiale dopo la maternità, ridefinendo l’idea stessa di longevità sportiva nella scherma; Elisa Di Francisca è tornata alle competizioni internazionali dopo la nascita della figlia, rivendicando il diritto a non essere “un’eccezione”; nel ciclismo, Elisa Longo Borghini ha ripreso a correre e a vincere dopo essere diventata madre, dimostrando che anche negli sport di resistenza il rientro è possibile. Percorsi diversi, discipline diverse, ma un filo comune: il rifiuto di considerare la maternità come una parentesi incompatibile con l’alto livello.