Francesca Lollobrigida, l'oro olimpico nel giorno del compleanno e a 4 mesi dal parto

L'anno scorso, dopo aver centrato il titolo mondiale sui 5 mila metri in Norvegia, un'infezione virale l'aveva messa ko nei mesi più importanti. E come ha scritto sui social: "Il fisico non rispondeva, la testa crollava, il sogno olimpico sembrava allontanarsi. Ho avuto paura, ho pianto, ho pensato di smettere. Mi ero dimenticata perché pattino. Poi mi sono ricordata una cosa essenziale: pattino perché amo pattinare. I fallimenti ti mettono sempre davanti a una scelta: lottare o cedere. Io ho scelto di lottare". Da lì ha ricominciato a fare quello che ama e, questa medaglia, è la prova che lo sta facendo nel miglior modo possibile.