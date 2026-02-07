L'ermellino, l'animale mascotte di Milano-Cortina 2026

L'ermellino ha zampe corte e il corpo allungato: misura tra i 25 e i 33 centimetri, a cui si aggiungono i circa 8-12 centimetri di coda. Il peso cambia a seconda del sesso dell'animale e della specie, ma in genere è compreso tra i 100 e i 300 grammi. Come anticipato, la peculiarità dell'ermellino è il suo "doppio colore" (anche per questo le mascotte sono due, non solo perché rappresentano sia Milano che Cortina): nel resto dell'anno il pelo è marrone-rossiccio sul dorso e bianco sul ventre, mentre in inverno diventa completamente bianco, tranne la punta della coda che resta nera. Un adattamento al paesaggio invernale delle Alpi che permette all'animale di mimetizzarsi tra la neve.