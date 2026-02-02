Milano-Cortina 2026, perché la scelta del modello diffuso e quanto fa risparmiare

I nostalgici delle Olimpiadi chiamate con il nome della città ospitante e l'anno di svolgimento l'avevano capito sin dall'annuncio della candidatura: i Giochi invernali ospitati in Italia quest'anno sarebbero stati un po' diversi dal solito, con, non una ma ben due location coinvolte nel nome, e molte di più nella pratica, con gli atleti sparsi tra 13 sedi di gara distribuite su 450 chilometri, 11 impianti esistenti riutilizzati, 400 milioni di euro risparmiati evitando nuove costruzioni.



Milano Cortina 2026 ha rotto con la tradizione olimpica del mega-hub concentrato e puntato su un sistema policentrico tra Lombardia e Veneto. Una scelta che ribalta decenni di organizzazione dei Giochi Invernali, trasformando la necessità economica in strategia di sviluppo territoriale. Sacrificando l'iconicità di una singola "città olimpica", l'Italia prova per una volta a risparmiare e a pensare anche al dopo gare. I prossimi mesi diranno se questa scommessa funzionerà, ma già oggi il dossier Milano-Cortina è studiato come caso pilota di come rendere le Olimpiadi economicamente sostenibili.



