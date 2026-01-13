Olimpiadi Milano-Cortina 2026, perché un weekend costa fino a 2mila euro: rincari del 437%

L'indagine di Altroconsumo: alloggi triplicati a Cortina, quintuplicati in Valtellina. Solo Milano resta accessibile (si fa per dire) con 300 euro a notte
© Getty
L'emozione di assistere dal vivo alle gare di Milano-Cortina 2026 può risultare molto, molto cara. Un weekend alle Olimpiadi invernali può infatti trasformarsi in una spesa da 2mila euro. L'indagine di Altroconsumo fotografa l'esplosione dei prezzi nelle località che ospitano i Giochi: alloggi, trasporti e biglietti hanno subito rincari vertiginosi, con Cortina che registra aumenti del 261% e la Valtellina che tocca il 437% rispetto a un normale fine settimana di gennaio. La domanda è alta, l'offerta limitata e i prezzi schizzano alle stelle.
Il nodo principale è rappresentato dagli alloggi. Altroconsumo ha analizzato hotel a tre stelle e Airbnb per un weekend olimpico di febbraio, confrontandoli con il 16-18 gennaio.
© Ufficio stampa
Il risultato: a Cortina si spendono oltre 2mila euro per due persone, con gli Airbnb che sfiorano i 3mila. In Valtellina la media è di 1.700 euro, ma gli hotel superano i 2mila mentre gli Airbnb costano circa la metà. Il motivo? Le strutture ricettive sono limitate e la richiesta altissima per un evento che attira spettatori da tutto il mondo. Val di Fiemme e Milano mantengono prezzi più contenuti ma comunque alti, 500 e 300 euro, doppi rispetto a gennaio.
Anche raggiungere le località olimpiche pesa sul portafoglio. Il viaggio in treno andata e ritorno Milano-Cortina per due persone costa 216 euro, da Roma a Cortina 338 euro, da Torino 318 euro. Gli aumenti rispetto a gennaio sono moderati, tra il 4% e il 7%, ma le tariffe di partenza sono già elevate. La tratta più economica rimane Milano-Tirano a 50 euro. Chi prenota in anticipo può risparmiare: la differenza tra prezzo minimo e massimo raggiunge in media il 71%, con picchi del 164% sulla Venezia-Milano (da 82 a 217 euro). Su alcune "rotte" i prezzi minimi sono lievitati: Firenze-Cortina +30%, Roma-Cortina +27%.
Il costo dei biglietti per le gare varia enormemente in base alla disciplina. Hockey su ghiaccio a Milano, biathlon, curling e sci di fondo restano sotto i 100 euro per due persone. Sci acrobatico e short track superano i 300 euro, mentre il pattinaggio di figura raggiunge i 560 euro. Un weekend completo a Milano per l'hockey costa circa 700 euro totali con alloggio, mentre tifare per lo sci alpino a Cortina può superare i 2.800 euro. La popolarità delle discipline e la capienza limitata degli impianti fanno lievitare i prezzi delle gare più seguite.
Rispetto ad agosto 2025, quando Altroconsumo aveva condotto una prima rilevazione, i prezzi sono leggermente scesi. L'ipotesi: le tariffe iniziali erano talmente alte da scoraggiare le prenotazioni, costringendo albergatori e proprietari a un parziale ripensamento. L'associazione consiglia a chi ha prenotato con cancellazione gratuita di verificare nuove offerte per possibili risparmi. Ma la sostanza non cambia: vedere le Olimpiadi dal vivo rimane un lusso per pochi.
I rincari hanno una spiegazione chiara: l'effetto combinato di domanda eccezionale e offerta limitata. Le Olimpiadi invernali attirano spettatori da tutto il mondo in località che, per quanto rinomate, hanno una capacità ricettiva limitata. Cortina conta poche migliaia di posti letto, così come le valli alpine della Valtellina e Val di Fiemme. Quando decine di migliaia di persone cercano alloggio negli stessi weekend, i prezzi seguono la legge della domanda e dell'offerta. A questo si aggiunge la natura eccezionale dell'evento: i Giochi olimpici tornano in Italia dopo vent'anni e molti sono disposti a pagare cifre elevate pur di assistere dal vivo alle gare. Gli operatori del settore ne approfittano, applicando tariffe da grande evento.