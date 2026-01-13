Olimpiadi Milano-Cortina 2026, perché un weekend costa fino a 2mila euro: rincari del 437%

I rincari hanno una spiegazione chiara: l'effetto combinato di domanda eccezionale e offerta limitata. Le Olimpiadi invernali attirano spettatori da tutto il mondo in località che, per quanto rinomate, hanno una capacità ricettiva limitata. Cortina conta poche migliaia di posti letto, così come le valli alpine della Valtellina e Val di Fiemme. Quando decine di migliaia di persone cercano alloggio negli stessi weekend, i prezzi seguono la legge della domanda e dell'offerta. A questo si aggiunge la natura eccezionale dell'evento: i Giochi olimpici tornano in Italia dopo vent'anni e molti sono disposti a pagare cifre elevate pur di assistere dal vivo alle gare. Gli operatori del settore ne approfittano, applicando tariffe da grande evento.