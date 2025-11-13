Olimpiadi invernali, a Milano tassa di soggiorno fino a 10 euro

A Milano nel 2026, in vista delle Olimpiadi invernali, la tassa di soggiorno raddoppierà. La misura, approvata dalla giunta comunale, prevede infatti un prelievo di 10 euro a notte nelle strutture alberghiere di fascia alta. L'imposta, applicata dal primo gennaio 2026, prevede i 10 euro negli hotel a 4-5 stelle, 7,4 euro in quelli a 3, 5 euro per le 2 stelle e 4 euro negli alberghi a una stella. Il contributo sarà di 9,5 euro nelle case vacanza, nelle locazioni brevi e nei b&b. E ancora, di 7 euro in case per ferie, di 3 euro negli ostelli per la gioventù e nelle aziende ricettive all'aria aperta.