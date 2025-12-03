Olimpiadi di Milano-Cortina, stimato impatto di 5,3 miliardi di euro: lo studio di Banca Ifis

"Presentare oggi i dati del nostro Osservatorio sullo Sport System, giunto alla quarta edizione, in una sede prestigiosa come l'Ambasciata d'Italia a Londra, conferma quanto lo sport sia un driver strategico per il Paese. Come Banca Ifis, siamo stati i primi in Italia a creare una divisione bancaria interamente dedicata al supporto e alla sostenibilità dell'ecosistema sportivo: Ifis Sport, un progetto fortemente ispirato dalla visione del nostro Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio. Attraverso questa iniziativa vogliamo portare il nostro contributo allo sviluppo sostenibile dell’intero Sport System e del calcio italiano, con le stesse logiche che da oltre 40 anni applichiamo nel nostro ruolo di banca specializzata al fianco delle imprese. Lo facciamo in modo distintivo, con soluzioni finanziarie innovative e iniziative ad alto impatto sociale per territori e giovani. Perché sostenere lo sport significa investire nello sviluppo, nella competitività e nella coesione del Paese” dichiara Raffaele Zingone, condirettore generale e Chief commercial officer di Banca Ifis.