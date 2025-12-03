Olimpiadi di Milano-Cortina, stimato impatto di 5,3 miliardi di euro: lo studio di Banca Ifis

La ricerca è stata presentata all'Ambasciata d'Italia a Londra alla presenza del campione Gianfranco Zola
© Ufficio stampa
Banca Ifis, l'istituto specializzato attivo nel sostegno alle piccole e medie imprese italiane e presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio, ha pubblicato un nuovo studio che rivela come le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 genereranno 5,3 miliardi di euro di valore economico per l'Italia. L'impatto si articola in tre distinti ambiti di opportunità per le imprese italiane: 1,1 miliardi di euro di spesa immediata legata ai Giochi per attività e servizi destinati a spettatori e personale operativo, 1,2 miliardi di euro di ricavi turistici differiti da visitatori nei 12-18 mesi successivi all'evento e 3 miliardi di euro di valore a lungo termine derivante da nuove infrastrutture e da quelle potenziate.
Di queste evidenze e molto altro si è parlato martedì 2 dicembre presso l'Ambasciata d'Italia a Londra in occasione dell'evento dal titolo "Beyond the Game: Sport, Economy & The Road to Milano Cortina 2026". L'iniziativa, promossa da Banca Ifis in collaborazione con l’Ambasciata, ha rappresentato un'importante occasione di confronto sul ruolo dello sport come motore di sviluppo economico e sociale. Durante l'incontro sono infatti stati approfonditi temi strategici quali la posizione dell'Italia nel mercato degli sport invernali, l'impatto dei grandi eventi - da Torino 2006 a Expo Milano - e il contributo delle imprese nella valorizzazione del settore.
"Presentare oggi i dati del nostro Osservatorio sullo Sport System, giunto alla quarta edizione, in una sede prestigiosa come l'Ambasciata d'Italia a Londra, conferma quanto lo sport sia un driver strategico per il Paese. Come Banca Ifis, siamo stati i primi in Italia a creare una divisione bancaria interamente dedicata al supporto e alla sostenibilità dell'ecosistema sportivo: Ifis Sport, un progetto fortemente ispirato dalla visione del nostro Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio. Attraverso questa iniziativa vogliamo portare il nostro contributo allo sviluppo sostenibile dell’intero Sport System e del calcio italiano, con le stesse logiche che da oltre 40 anni applichiamo nel nostro ruolo di banca specializzata al fianco delle imprese. Lo facciamo in modo distintivo, con soluzioni finanziarie innovative e iniziative ad alto impatto sociale per territori e giovani. Perché sostenere lo sport significa investire nello sviluppo, nella competitività e nella coesione del Paese” dichiara Raffaele Zingone, condirettore generale e Chief commercial officer di Banca Ifis.
L'analisi di Banca Ifis - che da quest'anno si è rafforzata nel supporto finanziario dello Sport System creando Ifis sport, ideata dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio e prima divisione bancaria in Italia interamente dedicata al supporto e alla sostenibilità dell'ecosistema sportivo - evidenzia come le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 accoglieranno circa 3.500 atleti provenienti da 90 Paesi, attireranno 2,5 milioni di spettatori e raggiungeranno un pubblico televisivo globale di 3 miliardi di persone. Con una permanenza media di 3,05 notti per turista, le Pmi italiane dell’ospitalità e dei servizi avranno una finestra di opportunità di 12-18 mesi che si estende ben oltre le date delle competizioni. L'impegno di regioni, istituzioni e sponsor per creare un evento straordinario beneficia principalmente la Lombardia, con 471 milioni di euro stanziati - suddivisi in 416 milioni per potenziare l'accessibilità della rete ferroviaria regionale e 55 milioni destinati a Milano per l’ammodernamento della metropolitana - e il Veneto, con 41 milioni di euro per migliorare il turismo inclusivo in montagna (22 milioni) e la città di Verona (19 milioni).
L'indagine realizzata dalla Banca sulla popolazione del Regno Unito analizza l'atteggiamento verso i Giochi Olimpici e la propensione alla partecipazione, con particolare attenzione all'Italia quale Paese ospitante. I risultati confermano un forte interesse: il 50% dei cittadini britannici dichiara che seguirà i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 dal vivo o attraverso i media, mentre il 37% è interessato anche alle Paralimpiadi. Il ruolo delle imprese è percepito come cruciale: il 76% ritiene che i corporate sponsor siano fondamentali per la realizzazione dei grandi eventi sportivi e il 50% si dice più propenso ad acquistare prodotti di brand coinvolti come sponsor. Infine, emerge una spinta verso l'organizzazione di eventi sportivi nel Regno Unito: l'86% degli intervistati si dichiara favorevole a ospitare un grande evento, riconoscendone il valore in termini di orgoglio nazionale e impatto sulle economie locali.
L'evento è stato aperto dai saluti istituzionali a cura di Umberto Bernardo, Head of Economic Office Alternate Director for Italy at the European Bank for Reconstruction and Development Embassy of Italy in London, dell’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini e di Raffaele Zingone, condirettore generale e Chief commercial officer di Banca Ifis. A seguire, Carmelo Carbotti, Head of Strategic Marketing & Research di Banca Ifis, ha presentato i dati dell'analisi Banca Ifis su Milano-Cortina e le riflessioni sul mercato britannico che sono stati commentati in una tavola rotonda alla quale hanno partecipato: Vicky Gosling, Ceo GB Snowsport; Alessio Cremonese, presidente Assosport e Arianna Colombari, Group Corporate Communication & Sustainability Director Tecnica Group.
A margine del confronto, Gianfranco Zola è stato nominato "Ambasciatore dello Sport Italiano nel Mondo", un riconoscimento che celebra chi contribuisce a diffondere i valori dello sport e a promuovere l’immagine dell’Italia a livello internazionale. Considerato tra i più grandi talenti del calcio italiano e già insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero britannico, Zola incarna questi valori grazie a una carriera straordinaria e a un costante impegno nel rappresentare l'Italia con integrità e passione. Il titolo premia quindi non solo i successi sportivi, ma anche la capacità di favorire relazioni culturali e sociali attraverso lo sport.
Lo sport è parte integrante del Dna di Banca Ifis, che ne sostiene le principali discipline e rappresenta uno degli ambiti d'azione di Kaleidos, il Social Impact Lab di Banca Ifis voluto dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, che nel triennio 2022-24 ha promosso iniziative sociali con un piano di investimenti da 7 milioni di euro. L’azione di Kaleidos si concentra soprattutto sullo sport come strumento di inclusione sociale, a partire dai giovani. Per questo motivo, Banca Ifis sostiene, per esempio, i medagliati juniores italiani attraverso borse di studio erogate attraverso il Coni e la Coppa Paolo Mantovani, il principale appuntamento sportivo europeo dedicato alle scuole primarie, supportato dalla Uefa.
L'impegno di lungo periodo nel settore ha portato Banca Ifis a dar vita a Ifis sport, la prima divisione bancaria italiana interamente dedicata al sostegno delle realtà che operano nel campo sportivo, con un piano di crescita che prevede il rafforzamento della struttura interna e un progressivo aumento delle risorse destinate al comparto. L'offerta di Ifis sport si rivolge principalmente a calcio, ciclismo, tennis e padel, volley, basket, rispondendo alle necessità specifiche di ciascuna disciplina con una gamma di soluzioni finanziarie sviluppate su misura. L'obiettivo è duplice: generare valore economico attraverso servizi finanziari su misura per club, istituzioni, atleti, sponsor e stakeholder, ma anche produrre impatti sociali positivi nei territori coinvolti. Proprio per questo motivo, il brand Ifis sport accompagna diversi momenti associativi e di condivisione dei valori sportivi come il Festival della Serie A. Ifis sport è anche Official Bank Partner della Serie BKT e Main Jersey Sponsor di U.C. Sampdoria comparendo sulle maglie di tutte le formazioni maschili e giovanili del club.