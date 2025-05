Jo Squillo: Giorgio Armani svela le divise dell'Italia per le Olimpiadi Milano Cortina 2026

Il kit che sarà consegnato a ciascun atleta comprende: piumino, giacca e pantaloni termici da sci in tessuto tecnico waterproof Protectum7, bomber jacket oversize con stampa all over ‘Italia’, tuta da sci, tuta sportiva, t-shirt, polo, maglione e pantaloni. Il guardaroba è completato da una serie di accessori come guanti e cappelli e, ancora, borsa, trolley, zaino, scarpe tecniche waterproof da montagna con sistema antighiaccio e scarpe da running.