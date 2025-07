Rinascente è sponsor di Milano Cortina 2026

Il legame tra Rinascente e Milano - La partnership, spiegano i due firmatari, "riveste una particolare importanza, considerando il profondo legame tra Rinascente e la città di Milano", host city di Milano Cortina 2026. Milano "rappresenta la componente urbana di un modello di Giochi innovativo che, per la prima volta, sarà diffuso e porterà il nome di due città, Milano e Cortina". Realtà come Rinascente, che vantano un rapporto speciale con il capoluogo lombardo, si affermano come "importanti alleati in un'ottica di sinergia e gioco di squadra, essenziale per rendere i Giochi un evento unico nel suo genere e per garantire una legacy duratura per il territorio".