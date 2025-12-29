Studi e curriculum, a Milano la ricerca di casa in affitto diventa come un colloquio di lavoro

"Sono rimasto senza camera all'ultimo e avevo già versato la caparra". A parlare è Tommaso, giovane lavoratore. "Avevo trovato un appartamento su un sito online e poco dopo sono andato a vederlo: ho deciso di bloccarlo subito anche se non era spazioso e curato come sembrava online".



E poi la brutta sorpresa. "Faccio il bonifico: caparra e costi di agenzia immobiliare, in totale 1.500 euro. "Mi dicono che il proprietario sarebbe rientrato a breve ma il giorno stesso in cui sarei dovuto entrare mi dicono che l'accordo era saltato: la moglie del proprietario aveva deciso di affittare casa a un'amica". Ma le storie così sono tante.



Un altro giovane lavoratore arrivato da fuori regione si ritrova in una situazione paradossale: "Ho preso in affitto una stanza ma il proprietario mi ha registrato in un altro appartamento e con il nome di un'altra persona. E poi voleva essere pagato solo in contanti", dice.